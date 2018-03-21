Испанские власти отстранили от должностей 260 каталонских политиков

Правительство Испании отстранило от должностей 260 каталонских политиков, работавших в правительстве автономного сообщества, с момента так называемого объявления независимости 27 октября прошлого года. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария.

Лидер центристской партии "Граждане" Альберт Ривера обвинил премьера Мариано Рахоя в том, что тот "лгал в парламенте", утверждая, что ни один евро из государственного бюджета не был потрачен на так называемый "процесс" — серию шагов бывших каталонских властей, направленных на отделение Каталонии от Испании.

Налоговая служба в ходе следствия подтвердила, что деньги на проведение референдума о независимости шли в том числе из госбюджета. По предварительным данным, речь идет о сумме 2,2 миллиона евро.

За 120 дней с момента введения прямого правления Мадрида в Каталонии своих должностей лишились 260 человек, сообщила Сантамария, отвечая на вопрос Риверы в конгрессе депутатов.