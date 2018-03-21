Армения отвергает насилие как средство достижения политических целей: А.Ашотян

Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Армен Ашотян 21 марта принял почетного консула Армении в Колумбии Хорхе Альберто Барантеса Уллоа.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, приветствуя гостя в НС, А.Ашотян обратился к развитию армяно-колумбийских отношений, в частности к укреплению парламентского сотрудничества. В этом русле подчеркнута важность активизации диалога на межпарламентских площадках. Председатель комиссии отметил, что географическая отдаленность не является помехой упрочению связей между двумя странами и народами, и Армения готова к развитию более глубоких и партнерских отношений с иберийскими странами.

Обратившись к процессу мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, А.Ашотян особо выделил поддержку колумбийскими властями посреднических усилий стран-сопредседателей МГ ОБСЕ и подчеркнул, что армянская сторона надеется на взвешенную позицию Колумбии, несмотря на деструктивное влияние Азербайджана.

В ходе встречи отмечена необходимость активизации торгово-экономических связей двух стран.

А.Ашотян также подчеркнул важность активизации гуманитарных контактов, народной дипломатии, учитывая общие подходы к цивилизационным вопросам. В связи с этим стороны отметили существующие теплые отношения между двумя народами как хорошую базу для укрепления межгосударственных связей.

Стороны обратились к нынешним внутриполитическим развитиям в Колумбии, в связи с чем А.Ашотян подчеркнул, что Армения отвергает насилие как средство достижения политических целей.