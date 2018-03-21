В Нигерии боевики освободили 76 из 110 похищенных школьниц

Боевики террористической группировки "Боко Харам" освободили 76 из 110 нигерийских школьниц, похищенных в конце февраля. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство информации и культуры Нигерии.

Глава ведомства Алхаджи Лаи Мохаммед заявил, что властям удалось добиться освобождения без предварительных условий благодаря усилиям по неофициальным каналам и помощи "некоторых друзей страны".

Двадцать четвертого февраля стало известно что боевики группировки похитили 110 учениц школы в нигерийском штате Йобе. Для их поиска ВВС Нигерии задействовали дополнительные авиационные средства.