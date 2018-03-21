Армения обсуждает с Ираном и Туркменистаном альтернативные возможности импорта газа: на данный момент нет конкурентных предложений. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал журналистам министр энергетики и природных ресурсов Армении Ашот Манукян.

«У нас пока нет конкурентного предложения. Предложение должно быть таким, чтобы цена предлагаемого газа была дешевле той, по которой мы импортируем», - сказал министр.

На вопрос, каковы возможности Армении в плане альтернативы российскому газу, министр сказал, что на этом этапе говорить о реальных результатах пока рано.

Комментируя слухи о том, что есть политический вопрос, и Армения больше заинтересована в импорте газа из России, он заявил: «Я могу с уверенностью сказать, что нет политического фактора».

Отвечая на вопрос о том, что многие послы Ирана заявляли, что Иран готов поставлять газ в Армению на благоприятных условиях, почему никаких действий по этому пути не принято, Ашот Манукян заявил, что Армения не получила от Ирана конкурентного предложения.