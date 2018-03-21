87-летняя бабушка покорила интернет написанными в Paint шедеврами

Пожилая испанка активно набирает подписчиков в социальных сетях, публикуя написанные в Paint картины. Как передает Арменпресс, об этом сообщает El Mundo.

Пенсионерка по имени Конча Гарсия Заера (Concha García Zaera) начала рисовать около 12 лет назад, когда дети подарили ей персональный компьютер. По словам испанки, она присматривала за больным мужем и не могла надолго отлучаться, поэтому ей захотелось освоить новое хобби.

«В первое время а я рисовала небольшие объекты: сначала дом, на второй день я добавила гору. Шаг за шагом, я добавляла детали, и, в конце концов, получилась очень красивая штука», — рассказала Заера.

Сначала художница публиковала картины в Facebook, однако внучки посоветовали ей переориентироваться на Instagram. Еще 9 марта на страничке Заеры было около 300 подписчиков, зато спустя 11 дней за обновлениями пенсионерки стали следить 108 тысяч человек.

Заера отметила, что на один рисунок у нее уходит около двух недель, а основная работа заключается в прорисовке деталей.