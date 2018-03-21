Установка памятника Нарекаци в Ватикане завершена: посол Минасян

Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян представил подробности работ по установке статуи Григору Нарекаци.

Как сообщает «Арменпресс», Микаэл Минасян на своей страничке в Фейсбук написал, что в июне 2016 года, во время визита Папы Римского Франциска в Армению, президент Серж Саргсян подарил Первосвященнику миниатюру статуи Григору Нарекаци, как символ паломничества Папы Римского в первую христианскую страну. Подарив Папе Римскому миниатюру, президент Саргсян выразил надежду, что в дальнейшем ее уже большой вариант будет установлен в Ватикане. Миниатюра Папе понравилась, и он поблагодарил президента, дав свое согласие.

“Вскоре после этого, творческая команда, под руководством Народного художника Армении, автора статуи Давида Ереванци, приступила к работам. Архитектор Микаел Асратян и руководитель программы Вардан Карапетян активно приступили к созиданию, а мой друг, Артур Джанибекян, который, кстати, явлается настоящим фанатом распространения Нарекаци во всем мире, присоединился ко мне, став вторым спонсором статуи. В результате кропотливой работы творческой группы, в Чехии была отлита 2-метровая бронзовая статуя Нарекаци, работы над установкой которой в садах Ватикана завершились сегодня”, - отметил Микаэл Минасян.