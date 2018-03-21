Самый большой и дорогой Lincoln стал в полтора раза мощнее

Компания Hennessey Performance представила первый тюнинг-пакет для большого внедорожника Lincoln Navigator последнего поколения. Мощность 3,5-литрового турбомотора V6 после доработок увеличилась с 456 до 608 лошадиных сил, передает Арменпресс.

Двигатель внедорожника обзавелся переделанной системой выпуска, а также доработанной программой управления, измененным наддувом, улучшенным охлаждением и другим выпуском. С места до 96 километров в час «Навигатор» от Hennessey Performance разгоняется за 4,8 секунды, а четверть мили (402 метра) проезжает за 12,9 секунды.

Стоимость набора доработок для «Навигатора» составляет 19 950 долларов.