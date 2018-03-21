Ученые выяснили, как предотвратить преждевременное старение

В США ученые изучили механизм работы клеток у детей с синдромом Хатчинсона-Гилфорда, при котором происходит преждевременное старение кожи и внутренних органов. Как передает Арменпресс,об этом говорится в пресс-релизе на сайте EurekAlert.

Исследователи из Сент-Луисского университета в США пришли к выводу, что при преждевременном старении нарушается процесс деления клеток и работа иммунной системы. Однако этот процесс можно обратить с помощью витамина D, который способен улучшить состояние клетки, омолаживая ее.

Синдром Хатчинсона-Гилфорда — редкое генетическое заболевание, которое связано с генными мутациями и может проявиться у детей в возрасте двух-трех лет. Оно проявляется атрофией мышц, старением кожи, выпадением волос и потерей костной массы.