Глава МИД Польши заявил, что в ЕС не хватает демократии

Польша считает, что Евросоюзу не хватает демократии. Страны сообщества и их народы недостаточно поддерживают политику Брюсселя, заявил в среду глава МИД республики Яцек Чапутович.

"Дефицит демократии в ЕС - это не фигура речи, а реальность", - сказал министр, выступая в Сейме (нижней палате польского парламента) с программной речью своего ведомства, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Главная задача ЕС - получение политической поддержки для своих действий. Дальнейшее углубление интеграции ЕС возможно только в форме, принятой всеми странами и народами, - подчеркнул Чапутович. - Еврокомиссия - не суперправительство, а Европарламент - не суперпарламент, имеющие полномочия управлять странами и народами. Польша считает, что ЕС может быть силен только за счет поддержки своих народов".



