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Жертвами теракта в Кабуле стали не менее 26 человек


Не менее 26 человек погибли, еще 18 получили ранения в среду в результате подрыва, совершенного террористом-смертником в толпе празднующих Навруз близ государственного университета и больницы Али-Абад в Кабуле, как передает Арменпресс, об этом сообщил журналистам представитель МВД Афганистана.

В то же время начальник третьего полицейского участка Кабула Абдулхамид Чакари сообщил телеканалу Tolo News, что для теракта был использован заминированный автомобиль.

Место взрыва блокировано сотрудниками силовых структур. Кареты "скорой помощи" вывозят с места теракта пострадавших.

Ни одна из действующих в стране террористических организаций пока не взяла ответственность за нападение.




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