Серж Саргсян показал, что он президент для всех: Геворг Костанян прокомментировал интервью президента Армении

Депутат от фракции РПА Геворг Костанян считает очень взжным заявление президента Армении Сержа Саргсяна о том, что в случае выдвижения на пост премьер-министра он свой опыт и знания передаст молодежным лидерам – независимо от их политической направленности. Как сообщает «Арменпресс», в беседе с журналистами, Костанян подчеркнул, что таким образом президент Армении подчеркнул, что он является президентом для всех. “Президент показал, что он, в вопросе использования их потенциала во благо страны, не ставит разницы в их политической ориентации. Это чрезвычайно важно”, - сказал он.

Костанян отметил, что потенциал действующих оппозиционеров – Никола Пашиняна, Эдмона Марукяна, Артака Зейналяна и других также будет использован во благо и развитие нашей страны.

На вопрос, почему именно Серж Саргсян берет на себя дело подготовки молодых лидеров, Геворг Костанян ответил: “У президента страны, лидера страны есть очень важная функция: кроме того, что он должен управлять страной, он должен обеспечить воспитание молодого поколения и продолжение продуктивного управления страной. А кто еще должен был сделать такой призыв? Кто другой должен был сказать, что не ставит перед собой задачу вовлечь в управление страной только лидеров Республиканской партии? Президент показал, что является президентом всех, и для благосостояния страны будет использовать потенциал каждого гражданина”.