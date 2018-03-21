Председатель СК Армении принял делегацию во главе с заместителем председателя Следственного комитета РФ

Председатель Следственного комитета Республики Армения Агван Овсепян сегодня принял находящуюся с рабочим визитом в Армении делегацию во главе с заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации Еленой Леоненко.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, в ходе встречи стороны высоко оценили уровень сформировавшегося за последние годы сотрудничества между Следственными комитетами двух стран, придали важность результатам проводимой работы, направленной на повышение эффективности исполнения следственных поручений в рамках оказания международной правовой помощи.

Председатель СК РА Агван Овсепян подчеркнул важность обмена опытом борьбы с отдельными видами преступлений и в данном контексте придал важность проведению совместных научно-практических конференций, семинаров.

Госпожа Леоненко поблагодарила за теплый прием и констатировала необходимость развития сформировавшегося сотрудничества.

Возглавляемая заместителем председателя СК РФ делегация прибыла в Армению по приглашению председателя СК РА Агвана Овсепяна для участия в международной научно-практической конференции на тему «Расследование преступлений с участием несовершеннолетних».