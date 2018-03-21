Авиакомпании отменили тысячи рейсов в США в ожидании снежного урагана

Почти 40 см снега ожидаются в Нью-Йорке в среду - на город обрушится уже четвертый за последние три недели ураган из Атлантики, и авиакомпании заблаговременно отменили более 3 тысяч рейсов в аэропортах северо-восточных штатов, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По данным FlightAware, в международных аэропортах Ла-Гуардия и Ньюарк на 21 марта отменены более двух третей рейсов, в аэропорту имени Джона Кеннеди - около половины. Также пострадают Филадельфия, Бостон, Вашингтон и округ Колумбия.

Многие авиакомпании, включая American, Delta, United и JetBlue, разрешили обмен билетов на отмененные рейсы без штрафа с переносом даты вылета до 25 марта.

Температура может опуститься немного ниже нуля, ожидаются порывы ветра до 40-45 миль в час (18-20 м/с), пишет The New York Post. Возможно подтопление прибрежных районов.

Все публичные школы в Нью-Йорке и окрестностях в среду будут закрыты. В штате Нью-Джерси объявлена чрезвычайная ситуация, в среду действует запрет на перемещение коммерческого транспорта.