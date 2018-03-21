СМИ: Toyota приостановила испытания беспилотных машин в США

Японский автогигант Toyota Motor частично приостановил испытания беспилотных автомобилей, которые проводились в США на обычных дорогах в штатах Мичиган и Калифорния. Как сообщило в среду информационное агентство Kyodo, такое решение принято после того, как 18 марта в ходе похожих экспериментов беспилотная машина компании Uber насмерть сбила пешехода в штате Аризона, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Приостановление испытаний, как было объявлено, связано с необходимостью снять стресс, который после инцидента в Аризоне могут испытывать водители, находящиеся в беспилотных автомобилях для страховки.

Toyota Motor отрабатывает сейчас на дорогах США две системы. Приостановлены испытания первой - это полностью беспилотное автоматическое вождение. Однако продолжается отработка второй, которая призвана брать на себя управление машиной только в экстренных ситуациях.



