В Ереване состоялась международная научно-практическая конференция на тему “Расследование преступлений с участием несовершеннолетних”

В Следственном комитете Республики Армения сегодня, 21-го марта, состоялась международная научно-практическая конференция на тему “Расследование преступлений с участием несовершеннолетних”. В конференции приняли участие представители Следственного комитета Российской Федерации во главе с заместителем председателя СК РФ Еленой Леоненко, вице-президент Международной ассоциации прокуроров Александр Звягинцев, военный прокурор Рима Марко Де Паолис (Marco De Paolis) и другие гости.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, приветствуя участников конференции, председатель СК РА Агван Овсепян отметил, что защита процессуальных прав и интересов несовершеннолетних всегда находилась в центре внимания Следственного комитета РА с момента образования ведомства.

”Мы живем в век глобализации, участниками которой являются и несовершеннолетние, которые, исходя из их возрастных, психологических, социальных и иных особенностей, могут попасть под чужое влияние. Нередки случаи, когда это “доверие” приводит к вовлечению несовершеннолетних в преступную деятельность или делает их уязвимыми с виктимологической точки зрения. Всем участникам желаю успеха, эффективной и плодотворной работы. Убежден, что высказанные мнения и принятые решения возымеют большое научно-практическое значение”, - заявил председатель СК РА А. Овсепян.

В ходе конференции обсуждались общее состояние преступности в отношении несовершеннолетних и совершаемые ими преступления, широкий спектр вопросов, касающихся совершаемых в сети Интернет преступлений(группы смерти, сексуальное насилие и др.), законодательной деятельности в сфере предупреждения преступлений в отношении несовершеннолетних, а также гуманизации законодательства в отношении малолетних преступников и психологической реабилитации детей, ставших жертвами сексуального насилия.

Председатель СК РА Агван Овсепян констатировал, что данный вопрос особенно в последние годы стал довольно актуальным. Следственный комитет РА по своей инициативе начал вести специальную статистику преступлений, направленных против детей и касающихся семейного насилия. Благодаря этому формируется четкая информация касательно динамики преступлений с участием несовершеннолетних или преступлений, совершенных в отношении них, в соответствии с чем и разрабатывается уголовно-правовая политика и были проведены ряд законодательных изменений.

Статистические данные указывают, что в РА фиксируется тенденция к росту числа преступлений, направленных против детей. В отношении детей в основном совершаются преступления сексуального характера, а также преступления, направленные против их здоровья, жизни и свободы.

В результате проведенных в Следственном комитете РА исследований выяснилось, что в течение 2015-2017гг. 1% всех совершенных в Армении преступлений составляют преступления сексуального характера, большая часть из которых была совершена в отношении детей.

Так, в 2015-ом году в производстве СК РА было расследовано 131 уголовное дело по фактам сексуальных преступлений, 84 из которых были совершены в отношении детей(64% от общего числа сексуальных преступлений), за 2016г. были расследованы 157 уголовных дел, 110(70%) из которых были совершены в отношении детей, а в течение 2017 года было расследовано 161 уголовное дело, из них 101(62.7%) было совершено в отношении детей. Хотя эти статистические данные указывают на то, что в прошлом году имело место некоторое сокращение числа преступлений сексуального характера, совершенных в отношении детей, тем не менее показатель вызывает серьезную тревогу и подтверждает важность продолжения совместной работы с представителями социальных служб и гражданского общества.

Как показывает статистика, подавляющее большинство несовершеннолетних, пострадавших от подобных преступлений, - это дети в возрасте 14-16 лет. Самому маленькому из них – 4 года.

В целях повышения эффективности раскрытия преступлений с участием несовершеннолетних и преступлений, совершаемых против них, исключения повторной виктимизации несовершеннолетних, пострадавших от преступлений, отмечена важность специализации следователей ввиду возрастных, психологических и социальных особенностей несовершеннолетних. Следственный комитет совместно с общественными организациями-партнерами организовал специальные курсы переподготовки, по итогам прохождения которых 21 следователь получил узкую специализацию. Кроме того, в территориальных подразделениях Следственного комитета РА оборудуют отдельные комнаты для проведения следственных действий с участием несовершеннолетних.

Председатель СК РА отметил, что в результате проводимой последовательной работы удалось зафиксировать положительные результаты как в плане методов расследования, так и раскрытия, и тем не менее необходимо усилить меры по реализации превентивных мероприятий, направленных на минимизацию преступлений как совершаемых несовершеннолетними, так и совершаемых в отношении них, уделив особое внимание семейному насилию, поскольку часты случаи, когда семья, которая должна защищать ребенка и его права не только не выполняет данную функцию, но и нарушает их. Профилактические меры в первую очередь должны быть направлены на защиту детей от негативной информации, которая отрицательно сказывается на развитии ребенка и улучшении качества его воспитания в семье, а также в школе.

А. Овсепян придал также важность повышению эффективности деятельности органов опеки и попечительства, которые, обладая широким кругом полномочий в вопросе защиты детей, функционируют непрофессионально и недостаточно эффективно, на что неоднократно обращали внимание государственные и негосударственные органы и даже Защитник прав человека РА.

На конференции выступили и представители Следственных комитетов и общественных организаций двух стран.

Подводя итоги конференции, участники констатировали, что эффективность защиты детей зависит от системного и профессионального подхода отдельных органов и организаций, но и от взаимовыгодного сотрудничества между ними, включая гражданское общество.