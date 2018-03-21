Лаврову подарили в Токио на день рождения торт в виде футбольного мяча

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит свой день рождения в Токио, где находится с рабочим визитом. Российскому министру исполнилось в среду 68 лет, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook, глава внешнеполитического ведомства Японии Таро Коно "тепло поздравил российского коллегу, завершив рабочий ланч праздничным тортом в виде футбольного мяча". Лавров в долгу не остался и подарил японскому министру официальный мяч чемпионата мира, который пройдет летом в России.

Лавров известен своей любовью к футболу. Глава дипведомства России болеет за московский клуб "Спартак" и, по его собственным словам, старается хотя бы раз в неделю играть в футбол.



