В Восточной Гуте заработал третий гуманитарный коридор для сирийцев

Третий гуманитарный коридор начал действовать в районе сирийской Восточной Гуты, как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном телеканалом "Россия 24" (ВГТРК) сообщении российского Центрп по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике.

Отмечается, что в освобожденные от террористов населенные пункты Сакба и Кафер-Батна доставлена гуманитарная помощь, туда возвращаются мирные жители.

До среды в Восточной Гуте действовали два гуманитарных коридора. Один из них проходит через населенный пункт Мухайям Аль-Вафедин, второй предназначен для выхода мирного населения из населенных пунктов Арбил, Хаззэ, Сакба. С конца февраля через них смогли покинуть подконтрольные боевикам территории более 80 тысяч человек.