Детектор лжи подтвердил заявления порноактрисы о сексе с Трампом

Порноактриса Стефани Клиффорд, известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс (Stormy Daniels), прошла проверку на полиграфе, который подтвердил правдивость ее заявлений об интимной связи с Дональдом Трампом, впоследствии ставшим 45-м президентом США. Как передает Арменпресс, об этом сообщает NBC News.

Уточняется, что проверка проводилась в 2011 году по заказу журнала Life & Style, и аппарат «с 99-процентной вероятностью» подтверждает слова актрисы. Полиграфолог Рон Слэй, опрашивавший Клиффорд, заявил, что может и готов дать показания на суде, если таковой случится.

17 марта адвокат Трампа Майкл Коэн подал в суд на порноактрису. В иске говорится, что Клиффорд рассказала о близкой связи с президентом вопреки договоренности о неразглашении. Коэн утверждает, что порноактриса нарушила их соглашение не менее 20 раз. Если судья признает Клиффорд виновной, то ей грозит штраф в размере 1 миллиона долларов за каждое нарушение. В разгар президентской кампании в 2016 году Коэн заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов за неразглашение информации об интимной связи.