Грайр Товмасян избран председателем Конституционного суда Армении

Национальное собрание Армении избрало председателем Конституционного суда Грайра Товмасяна. Как сообщает «Арменпресс», председатель счетной комиссии НС РА Гагик Меликян сообщил, что в голосовании приняли участие 93 депутата. “Два бюллетеня признаны недействительными. За кандидатуру Грайра Товмасяна проголосовали 64 депутата, против – 27”, - сказал Гагик Меликян.

Грайр Товмасян поблагодарил за оказанное доверие и уверил, что в процессе пребывания в должности сделает все, чтобы армяне были свободны и счастливы.