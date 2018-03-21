Грайр Товмасян избран председателем Конституционного суда Армении
Национальное собрание Армении избрало председателем Конституционного суда Грайра Товмасяна. Как сообщает «Арменпресс», председатель счетной комиссии НС РА Гагик Меликян сообщил, что в голосовании приняли участие 93 депутата. “Два бюллетеня признаны недействительными. За кандидатуру Грайра Товмасяна проголосовали 64 депутата, против – 27”, - сказал Гагик Меликян.Грайр Товмасян поблагодарил за оказанное доверие и уверил, что в процессе пребывания в должности сделает все, чтобы армяне были свободны и счастливы.
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