В дни Новруза для иранцев будет организовано дополнительно 40 авиарейсов в Армению

Ираноязычные и тюркоязычные народы 21 марта празднуют Новруз, который для ряда евразийских народов считается Новым годом, является также первым днем весны и пробуждения природы. В эти дни на улицах Еревана можно увидеть много иранцев. В беседе с «Арменпресс» пресс-секретарь Главного управления гражданской авиации Сатеник Ованнисян сказала, что в эти дни, в связи с большим потоком в Армению иранских туристов, в марте-апреле, одновременно с осуществляемыми регулярными рейсами, авиакомпаниями “Армения”, “Атлантис Юропиан Эйрвейз”, “Хешм эйр” будет осуществленно дополнительно 40 авиарейсов. Регулярные рейсы осуществляют компании “Махан эйр” и “Иран Асеман”, которые также увеличат число рейсов.

Сатеник Ованнисян сообщила, что в 2017 году, в связи с праздником Новруз, с 15 марта по 4 апреля аэропорт “Звартноц” принял 8100 прибывших из Ирана пассажиров.