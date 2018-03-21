Лавров посоветовал Лондону не нервничать

Глава российского МИД Сергей Лавров посоветовал властям Великобритании «успокоиться и не нервничать» из-за дела Скрипаля. Как передает Арменпресс, об этом он заявил после переговоров с японским коллегой Таро Коно, передает корреспондент Ленты.ру.

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«Всем бы пошло на пользу, и прежде всего самому официальному Лондону, если бы там перестали нервничать и успокоились», — сказал он, комментируя решение британских властей выдвинуть обвинения до окончания следствия. Глава российской дипломатии также указал на то, что «англосаксонская система права пополняется новым очень интересным прецедентом».

Ранее 21 марта Лавров подтвердил, что Москва не только готова к сотрудничеству с Лондоном по расследованию дела Скрипаля, но настаивает на этом в соответствии с конвенцией о запрещении химического оружия. «Главное, чтобы на это согласилась и британская сторона», — заявил он.