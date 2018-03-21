Президент Республики Корея: Пхеньян, Вашингтон и Сеул могут провести трехсторонний саммит

Лидеры КНДР, США и Республики Корея могут провести трехстороннюю встречу. Как передает Арменпресс, об этом заявил в среду южнокорейский президент Мун Чжэ Ин в Сеуле в ходе посещения Комитета по подготовке межкорейского саммита.

"Проведение переговоров глав Северной Кореи и США после саммита лидеров Севера и Юга само по себе станет историческим событием. И в зависимости от их исхода, впоследствии может состояться трехсторонняя встреча лидеров Севера, Юга и США", - отметил Мун Чжэ Ин.



