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Президент Республики Корея: Пхеньян, Вашингтон и Сеул могут провести трехсторонний саммит


Лидеры КНДР, США и Республики Корея могут провести трехстороннюю встречу. Как передает Арменпресс, об этом заявил в среду южнокорейский президент Мун Чжэ Ин в Сеуле в ходе посещения Комитета по подготовке межкорейского саммита.

"Проведение переговоров глав Северной Кореи и США после саммита лидеров Севера и Юга само по себе станет историческим событием. И в зависимости от их исхода, впоследствии может состояться трехсторонняя встреча лидеров Севера, Юга и США", - отметил Мун Чжэ Ин.

 


 




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