Программа “Культурный мост” укрепит культурные связи Армения-Арцах

Гастроли гюмрийского Государственного драматического театра им. В Ачемяна, которые состоятся 23-24 марта, станут стартом инициированной Министерством культуры Армении программы “Культурный мост”. Программа осуществляется в рамках меморандума, подписанного министерствами культуры Армении и Арцаха.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства культуры Армении, программой “Культурный мост”, направленной на укрепление культурных связей Армения-Арцах, концертно-театральные организации, находящиеся под руководством Министерства культуры, выступят в разных районах Арцаха – каждый из них будет иметь, как минимум, по одному выступлению в месяц.

Гюмрийский Государственный драматический театр им. В Ачемяна представит в Степанакерте спектакль “Здравствуй, мама”.

А перед этим намечены гастроли труппы в Горисе. Спектакли там будут представлены на сцене Государственного драматического театра им. В. Вагаршяна.