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Давид Арутюнян обсудил с послом Китая возможности углубления правового сотрудничества


Министр юстиции Армении Давид Арутюнян 20 марта принял Чрезвычайного и Полномочного посла Китайской Народной Республики Тяня Эрлуна. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

Министр юстиции поздравил посла с переизбранием президента Китайской Народной Республики и подчеркнул, что имеется большой потенциал развития армяно-китайской дружбы.

В ходе встречи Арутюнян обсудли с послом Эрлуном ряд вопросов, направленных на углубление сотрудничества в правовой сфере, в частности, возможности подписания договоров об обмене странами осужденных и экстрадиции.

Посол поблагодарил министра юстиции за прием и пригласил его принять участие в международной правовой конференции, которая состоится в 2018 году в Пекине.

В завершение встречи стороны подтвердили готовность еще более углубить сотрудничество.


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