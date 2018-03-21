Израиль спустя 10 лет взял ответственность за уничтожение ядерного реактора в Сирии

Армия Израиля в среду впервые официально признала, что в 2007 году разбомбила предполагаемый секретный ядерный реактор в городе Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, который в тот момент находился на финальной стадии разработки. Как передает Арменпресс, об этом говорится в пресс-релизе армии.

"Впервые за десять лет Армия Израиля раскрывает миру информацию о ключевой операции, которая привела к деэскалации в регионе", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter армии.

"В ночь с 5 на 6 сентября 2007 года израильские ВВС уничтожили ядерный реактор в Сирии, - говорится в пресс-релизе. - Он должен был быть уже готов, так что операция позволила устранить угрозу существованию Израиля и всего региона".

В операции под кодовым названием "Фруктовый сад", согласно сообщению, участвовали истребители F-15 и F-16.