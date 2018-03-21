Пентагон: мир стал многополярным, но США надо стремиться к военному превосходству

Мир пережил за последние десятилетия трансформацию и стал многополярным, но США следует в любом случае стремиться к военному превосходству над другими странами. Как передает Арменпресс, об этом заявил во вторник глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Джон Хайтен.

" Нас больше не определяет биполярный мир двух сверхдержав, который упрощал наш подход к сдерживанию. Вызов США бросает множество противников, расширяющих свои потенциалы. <...> Чтобы сохранять военное превосходство в этом многополярном мире, мы должны думать, маневрировать, заводить партнеров и внедрять инновации лучше, чем наши противники", - говорится в тексте американского военачальника.



