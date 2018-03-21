США пригрозили санкциями строителям «Северного потока-2»

Иностранные компании, работающие в проекте строительства газопровода «Северный поток-2» могут попасть под санкции США в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, Как сообщает Арменпресс, об этом передает ТАСС.

«Компании, работающие в российском секторе, связанном со строительством магистральных трубопроводов между Россией и другими странами, могут подвергнуться санкциям в соответствии с CAATSA», — отметила она, уточнив, что США не собираются комментировать свои планы по введению ограничений.

При этом Нойерт отметила, что правительство США выступает против «Северного потока-2». «Мы считаем, что этот газопровод подорвет в целом энергетическую безопасность и стабильность Европы », — заявила она.