Бако Саакян встретился с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом Первым
10:53, 21 Март, 2018
21 марта в Антилиасе Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом Первым и группой представителей высшего духовенства Католикосата.
Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе администрации президента Арцаха, на встрече были обсуждены разные вопросы, касающиеся взаимоотношений между Родиной и Диаспорой, церковью и обществом, внутренней и внешней политики Арцаха и региональных процессов.
Президент выразил признательность Араму Первому за постоянное содействие Арцаху, отметив важную роль Католикосата Великого Дома Киликийского в деле сохранения армянской национальной идентичности в Диаспоре и укрепления связей с Родиной.