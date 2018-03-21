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Бако Саакян встретился с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом Первым


21 марта в Антилиасе Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом Первым и группой представителей высшего духовенства Католикосата. 
Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе администрации президента Арцаха, на встрече были обсуждены разные вопросы, касающиеся взаимоотношений между Родиной и Диаспорой, церковью и обществом, внутренней и внешней политики Арцаха и региональных процессов.
Президент выразил признательность Араму Первому за постоянное содействие Арцаху, отметив важную роль Католикосата Великого Дома Киликийского в деле сохранения армянской национальной идентичности в Диаспоре и укрепления связей с Родиной.


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