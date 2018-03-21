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Высланные из Лондона российские дипломаты прибыли в Москву


Самолет с высланными из Великобритании 23 российскими дипломатами и членами их семей приземлился в столичном аэропорту Внуково, передает корреспондент ТАСС.

Всего в Россию вернулось около 80 человек, передает Арменпресс.

Высылка дипломатов стала результатом серьезного дипломатического скандала в отношениях между Москвой и Лондоном на почве отравления 4 марта в Солсбери осужденного за шпионаж экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта объявила о высылке дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне.

 

 




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