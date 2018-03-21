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Президент Мьянмы ушел в отставку


Президент Мьянмы Тхин Чжо покинул свой пост. Как передает Арменпресс, об этом говорится в его обращении в Facebook.

В заявлении говорится, что он "попросил снять с себя полномочия" по собственному желанию.

Тхин Чжо занимал свой пост с марта 2016 года.

 




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