Президент Мьянмы ушел в отставку

Президент Мьянмы Тхин Чжо покинул свой пост. Как передает Арменпресс, об этом говорится в его обращении в Facebook.

В заявлении говорится, что он "попросил снять с себя полномочия" по собственному желанию.

Тхин Чжо занимал свой пост с марта 2016 года.