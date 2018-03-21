Шарль Азнавур выступит с концертами в Японии

Всемирно известный шансонье Шарль Азнавур, который и в свои 93 года продолжает жить активной сценической жизнью, выступит с концертами в Японии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт Hayashi International Promotion, который занимается организациями концертов Азнавура.

Концерты состоятся накануне и в последующий дни его дня рождения – 21 мая в Осаке и 23 мая – в районе Сибуя Токио.

Знаменитый французский шансонье армянского происхождения, певец, киноактер и общественный деятель Шарль Азнавур родился 22 мая 1924 года в Париже. Является автором и исполнителем многочисленных известных произведений. Проданы около 100 млн аудиодисков с произведениями Азнавура. С 2009 года Азнавур является послом Армении в Швейцарии, а также постоянным представителем в офисе ООН Женевы и других международных организаций.