Он-лайн очередь: вышло в свет обновление приложения 8.3 «Ucom»

Отныне те абоненты Ucom, которые загрузили и активно используют одноименное приложение, имеют возможность пополнения своих счетов непосредственно через электронный кошелек U!Pay. Кроме того, приложение дает возможность запланировать визит в центр обслуживания абонентов Ucom и записаться в очередь через приложение, сэкономив при этом время и избежав очередей. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе PR и связей Ucom.

Возможность предварительной записи в очередь на данном этапе возможна в 5 центрах обслуживания абонентов Ucom по адресам Северный проспект ½, проспект Комитаса 30, Багратуняц 16, Раффи 39/4, проспект Гая 17/3.

«В качестве ориентированной на клиентов компании Ucom постоянно стремится улучшить качество предоставляемых услуг и добавить новые возможности. Возможность онлайн платежа позволит произвести оплату за использование мобильных услуг в любое время, где бы вы ни находились. А возможность записаться в очередь онлайн способом – отличный инструмент для всех текущих и будущих абонетов, которые крайне ценят управление своим собственным временем», - отметил генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

В работу приложения был внесен ряд других улучшений, совершены исправления. Его можно загрузить из App Store через линк goo.gl/isSVpa и в Google Play посредством линка goo.gl/qU92vA.