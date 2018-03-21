Ваша радость – это наша радость: президент Саргсян поздравил курдскую общину Армении в Новрузом

Президент Серж Саргсян 21 март направил курдской общине Армении поздравительное послание в связи с праздником весны и нового года – Новруза, который, согласно президенту Армении, наполнен новыми надеждами и ожиданиями новых успехов.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе администрации президента Армении, представители президент Саргсян пожелал курдской общины Армении пожелали счастья, благополучия и прогресса в равноправной братской семье общества Армении.

“Будьте уверены, что ваша радость – это наша радость, а ваши заботы – наши заботы. Мы вместе строим свободную и благополучную страну для всех нас”, - сказано в послании президента Армении.