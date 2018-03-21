Четырехдневка НС: парламент выберет председателя Конституционного суда

В парламенте Армении началось второе заседание очередной четырехдневки. Как сообщает «Арменпресс», зарегистрировались 93 депутата. В начале заседания на голосование будут поставлены обсужденные накануне вопросы.

В 10.30, в фойе, находящемся по соседству с залом заседаний,начнется голосование по выборам председателя Конституционного суда. На должность председателя Конституционного суда выдвинута кандидатура Грайра Товмасяна.