Четырехдневка НС: парламент выберет председателя Конституционного суда
В парламенте Армении началось второе заседание очередной четырехдневки. Как сообщает «Арменпресс», зарегистрировались 93 депутата. В начале заседания на голосование будут поставлены обсужденные накануне вопросы.
В 10.30, в фойе, находящемся по соседству с залом заседаний,начнется голосование по выборам председателя Конституционного суда. На должность председателя Конституционного суда выдвинута кандидатура Грайра Товмасяна.
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