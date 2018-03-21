Время в Ереване: 11:07:36,   21 Март

Четырехдневка НС: парламент выберет председателя Конституционного суда


В парламенте Армении началось второе заседание очередной четырехдневки. Как сообщает «Арменпресс», зарегистрировались 93 депутата. В начале заседания на голосование будут поставлены обсужденные накануне вопросы. 

В 10.30, в фойе, находящемся по соседству с залом заседаний,начнется голосование по выборам  председателя Конституционного суда. На должность председателя Конституционного суда выдвинута кандидатура Грайра Товмасяна.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации