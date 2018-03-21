Роберт Ованнисян возглавляет турнирную таблицу первенства Европы

Гроссмейстер Роберт Ованнисян продолжает оставаться непобедимым в личном первенстве Европы по шахматам и возглавляет турнирную таблицу. Как сообщает «Арменпресс» , в проходящем в Батуми личном первенстве по шахматам состоялись партии 4-го тура, в котором победили Роберт Ованнисян, Айк Мартиросян, Арман Пашикян, Мануэл Петросян, Артавазд Айрапетян, Давид Мирзоян, Аршак Мелконян и Айк Ерицян.

После 4-го тура Роберт Ованнисян является единственным шахматистом, который набрал 4 очка. Он возглавляет турнирную таблицу.

Турнир на первенство Европы собрал представительный состав: 138 участников из 318 – гроссмейстеры.