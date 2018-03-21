Европейские индексы выросли - 20-03-18

МОСКВА, 21 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.74% и составил 12307.33 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.57% и составил 5252.43 пункта, британский FTSE вырос на 0.26% и составил 7061.27 пункта, российский MICEX вырос на 0.41% и составил 2291.18 пункта, а RTSI вырос на 1.04% и составил 1255.83 пункта.