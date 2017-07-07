Предстоящие на 21 марта мероприятия
21:15, Март 20, 2018
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- 21:35 Задержаны 8 лиц, объявленных в розыск правоохранительными органами Республики Армения и Российской Федерации
- 21:15 Предстоящие на 21 марта мероприятия
- 20:49 42 пассажира автобуса Ереван-Москва, попавшего в ДТП в Воронежской области, продолжили свой путь
- 20:12 За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 56 случаев преступлений
- 19:53 Министр иностранных дел Армении направил послание по случаю старта двухмесячных мероприятий Франкофонии
- 19:29 Правительство обсудит вопрос о ратификации соглашения Армения-ЕС
- 18:20 Доклад Совета Европы: тюрьмы в 13 европейских странах переполнены
- 18:08 Президент созвал совещание, чтобы обсудить ход подготовительных работ к предстоящим в 2018 году крупным государственным мероприятиям
- 18:00 Девятый тур Турнира претендентов: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
- 17:48 Спикер НС Армении принял членов группы дружбы Корея – Армения
- 17:44 Палестина потребовала от ХАМАС отдать сектор Газа
- 17:41 Число запросов на получение убежища в ЕС за год упало вдвое
- 17:29 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-03-18
- 17:28 Азиатские индексы снизились - 20-03-18
- 17:26 Принц Гарри с невестой выбрали свадебный торт и кондитера
- 17:22 Турция не ограничится Африном: тюрколог прогнозирует турецкие военные операции в населенном армянами Камышлы
- 17:14 Стрельба произошла в школе в американском штате Мэриленд
- 16:59 Южнокорейские поп-группы дадут два концерта для жителей Пхеньяна
- 16:52 Президент Словакии отказался утвердить новое правительство
- 16:47 Лауреатом Абелевской премии стал канадский математик Ленглендс
- 16:44 В Техасе на складе FedEx взорвалась посылка
- 16:30 Париж назвали самым популярным направлением для путешествий в мире
- 16:13 В Африне из-за боевых действий порядка 104 тысяч человек покинули свои дома
- 16:05 В 2017 году торговый оборот между Арменией и Италией увеличился на 25 процентов: Карен Карапетян принял посла Италии
- 15:58 В правительстве Армении обсуждены работы по подготовке к оросительному сезону 2018 года
- 15:35 Николай Караченцов в конце недели отправится в Израиль на лечение рака
- 15:32 Названа самая полезная разновидность голодания
- 15:30 Спилберг сообщил, когда начнутся съемки пятого фильма об Индиане Джонсе
- 15:26 Мэр Еревана поручил привести в надлежащий вид территорию, прилегающую к мемориальному комплексу Цицернакаберд
- 15:19 Президент Армении принял верительные грамоты новоназначенного посла Республики Корея
- 15:19 Месси раскрыл правду о своем росте
- 15:03 В ООН заявили о массовых нарушениях прав человека в Турции
- 14:57 Любой конфликт можно решить: писательница Абгарян о Нагорном Карабахе
- 14:33 В правительстве обсуждены рамки партнерства между ВБ и Арменией на 2018-2022 годы
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