42 пассажира автобуса Ереван-Москва, попавшего в ДТП в Воронежской области, продолжили свой путь

42 пассажира автобуса Ереван-Москва, попавшего в ДТП в Воронежской области России, которые находились в гостинице «Как дом» недалеко от города Павловска, продолжили свой путь.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, 20 марта, в 10:57, представитель МЧС Армении в РФ получил информацию о том, что в 09:20 автобус «Мерседес» с номерами 308 AF 61, который ездил по маршруту Ереван-Москва, на 673-м километре межгосударственного шоссе столкнулся с грузовиком в районе Павловска в Воронежской области. Есть жертвы и раненые.

Оказалось, что в автобусе было 50 пассажиров и 2 водителя (Тигран Бабаханян, 1972 года рождения, и Аркадий Тадевосян, 1974 года рождения). Около 40 пассажиров были доставлены в гостиницу «Как дома» недалеко от города Павловска Российской Федерации.

Пассажир автобуса Артак Сукиасян (1978 года рождения) и водитель грузовика (Н. Сионин, 1961 года рождения) скончались на месте. Водители и пассажиры Давид Сардарян (1969 года рождения), Мелик Айрапетян (1988 года рождения), Егише Амбарцумян (1982 года рождения), Армен Мурадян (1964 года рождения), Варя Оганян (1961 года рождения), Давид Вермишян (1969 года рождения) и Вазген Геворкян (1972 года рождения) были госпитализированы в Павловскую городскую больницу.

Состояние здоровья Сардаряна, Айрапетяна, Бабаханяна и Амбарцумяна врачи оценили как тяжелое, а состояние других – средней тяжести.

Согласно информации, 42 пассажира, которые находились в гостинице «Как дома» недалеко от города Павловска, продолжили свой путь.