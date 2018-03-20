Министр иностранных дел Армении направил послание по случаю старта двухмесячных мероприятий Франкофонии

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян направил послание по случаю старта двухмесячных мероприятий Франкофонии.

«2018 год имеет особое значение для Республики Армения. 11 и 12 октября в Ереване состоится важное международное мероприятие: мы проведем 17-й саммит Международной организации Франкофонии, в котором примут участие 84 члена организации, ассоциированные страны и страны-наблюдатели.

Большая честь для Армении доверие, полученное от лидеров государств и правительств франкоязычных стран за возможность организовать саммит. В настоящее время усилия нашей страны направлены на то, чтобы этот саммит стал большим успехом для всей франкоязычной семьи.

Саммит пройдет под эгидой «Жить вместе». Взаимодействуя в гармонии, разделяя общечеловеческие ценности, мы убеждены, что мы можем содействовать единству обществ путем обеспечения мира и процветания в франкоязычных странах. С лозунгом «Жить вместе» саммит будет определять приоритетность развития сотрудничества, образования и культурного диалога, борьбы со всеми формами нетерпимости и дискриминации», - говорится в заявлении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, Налбандян отметил также, что как и каждый год, в этом году, 20 марта, будет отмечен Международный день франкофонии. В этой связи в марте-апреле в Армении будут организованы многочисленные мероприятия.

«Я хотел бы поблагодарить всех участников Франкофонии за их усилия и преданность делу в нашей стране», - подчеркнул Налбандян.