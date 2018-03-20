Правительство обсудит вопрос о ратификации соглашения Армения-ЕС

Законопроект Республики Армения «О ратификации Соглашения между ЕС и государствами-членами европейской сообщества атомной энергии с одной стороны, и Республикой Армения с другой стороны о всеобъемлющем и расширенном партнерстве» представлен на обсуждение правительства Армении. Как сообщает Арменпресс, этот вопрос включен в повестку дня заседания правительства на 22 марта.

По мнению министерства иностранных дел Армении, новое рамочное соглашение имеет важное значение с точки зрения повышения партнерских отношений между Арменией и ЕС на новый уровень.

«Положения соглашения не противоречат обязательствам Армении, взятым в рамках других форматов интеграции. Документ регулирует диалог между Арменией и ЕС в политической и экономической сферах, а также отраслевое сотрудничество и торговые отношения. Подчеркивается и поощряется преемственность политических и экономических реформ. Соглашение предлагает более широкое отраслевое сотрудничество, предусматривающее приближение к стандартам ЕС по ряду направлений», - говорится в заключении министерства иностранных дел Армении.