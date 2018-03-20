Доклад Совета Европы: тюрьмы в 13 европейских странах переполнены

Тюрьмы в 13 странах Европы переполнены и число заключенных в них значительно превышает число мест. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные опубликованного во вторник Советом Европы ежегодного доклада "Статистика пенитенциарных заведений" (SPACE).

Согласно его данным, особо неблагоприятная ситуация сложилась в тюрьмах бывшей югославской республики Македонии, а также в Венгрии (по 132 заключенных на 100 мест). За ними в списке следуют Кипр (127), Бельгия (120) и Франция (117). Также в этот список входят, в частности, Португалия (109), Италия (109) и Албания (108).

"В тюрьмах Европы практически не остается свободных мест. Среднестатистический показатель равен девяти заключенным на 10 мест", - подчеркивается в докладе. В нем отмечается, что в Европе продолжает увеличиваться и такой важный показатель, как число заключенных на 100 тыс. населения. За период с 2015 по 2016 год он возрос с отметки в 115,7 до 117,1. При этом ранее, после 2012 года, когда показатель был равен 125,6, наблюдалась противоположная тенденция к увеличению числа не занятых мест в тюрьмах.

Эксперты Совета Европы считают, что в первую очередь нынешнее явление обусловлено увеличением длительности сроков в рамках тенденции по усилению борьбы с преступностью в целом ряде стран. В настоящее время среднестатистический срок пребывания человека в тюрьме равен в Европе 8,5 месяцам.

Число выпущенных на свободу из тюрем уменьшилось с показателя 2014 года в 142 человека на 100 тыс. населения до 135 в 2015 году. Среднее число заключенных на одного надзирателя составляло в 2016 году три человека, что соответствует и уровням 2014 и 2015 годов.





