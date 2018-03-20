Президент созвал совещание, чтобы обсудить ход подготовительных работ к предстоящим в 2018 году крупным государственным мероприятиям

Президент Армении Серж Саргсян 20 марта созвал очередное совещание, чтобы обсудить ход подготовки к предстоящим в Армении в 2018 году важнейшим государственным крупным мероприятиям – саммиту Франкофонии и экономическому форуму в рамках саммита, 100-летию Республики Армения и Героический Майских сражений, 2800-летию основания Еревана. В ходе совещания подведены итоги выполнения планов-графиков по вышеупомянутым мероприятиям и организационные программы по приведению мероприятий к окончательному виду, учитывая, что до их проведения осталось мало времени.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, во время совещания речь шла также о ходе выполнения поручений, данных по отдельным направлениям во время предыдущей встречи, которая состоялась у президента Республики 26 января с.г.

С докладами выступили министр иностранных дел Эдвард Налбандян, руководитель аппарата правительства Ваге Степанян и мэр Еревана Тарон Маргарян. Они представили выполненную к настоящему времени в рамках деятельности созданных указами Президента Республики государственных и межведомственных юбилейных комиссий работу и предстоящие на ближайшие месяцы дела по содержательному, техническому, организационному, финансово-экономическому, художественно-оформительскому и другим направлениям, которые обсуждались вместе с приглашёнными на совещание ответственными должностными лицами.

Собеседники заверили, что запланированные работы находятся в процессе выполнения, согласно план-графикам и важнейшие государственные вышеуказанные мероприятия будут проведены должным образом.