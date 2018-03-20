Спикер НС Армении принял членов группы дружбы Корея – Армения

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 20 марта принял членов группы дружбы Корея – Армения парламента Республики Корея во главе с руководителем группы Юн Хо Чжуном и новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Кореи в Армении У Юн Гына.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, А.Баблоян поздравил новоназначенного посла и пожелал ему плодотворной работы – в интересах углубления отношений двух народов. Председатель НС выразил надежду, что за годы миссии У Юн Гына армяно-корейские дружественные, экономические, культурные связи еще более окрепнут.

Приветствуя визит членов группы дружбы Корея – Армения в нашу страну, А.Баблоян подчеркнул важность шагов по развитию межпарламентских связей и визитов последних лет.

Председатель НС высоко оценил помощь Кореи НС РА, а также готовность содействовать армянским беженцам из Сирии.

А.Баблоян, обратившись к важным для армяно-корейской повестки вопросам, отметил, что внимательно следит за событиями на Корейском полуострове, геополитическими развитиями и осведомлен, что Республика Корея не жалеет усилий для сохранения мира в регионе. В этом контексте председатель НС поблагодарил Корею за взвешенную позицию по нагорно-карабахской проблеме, констатировав, что для Армении нет альтернативы миру.

Говоря о состоявшемся в Сеуле в прошлом году втором совещании председателей парламентов Евразии, А.Баблоян подчеркнул факт налаживания и продолжения диалога между странами Европы и Азии – такие встречи позволяют представителям различных стран воспринимать и понимать друг друга, сотрудничать в интересах своих народов.

Посол У Юн Гын поблагодарил за прием и представил свои намерения по намеченным программам дальнейшего сотрудничества. Новоназначенный посол подчеркнул важность развития межпарламентского сотрудничества и выразил готовность содействовать углублению армяно-корейской дружбы и межгосударственных отношений. У Юн Гын, отметив, что в мае в Ереване будут проведены Дни культуры Кореи, пригласил А.Баблояна принять участие в культурных мероприятиях.

Руководитель группы дружбы Корея – Армения Юн Хо Чжун, поблагодарив за прием делегации, отметил, что парламент Кореи осознает важность сотрудничества с НС Армении. По его словам, армяно-корейские отношения в последние годы существенно расширились и очевидно, что оба народа объединяет стремление к сохранению мира в своих странах и регионах.

Юн Хо Чжун, поблагодарив А.Баблояна за теплое отношение к Корее, выразил надежду, что важнейшие для Кореи и Армении проблемы будут решены мирным путем.