Палестина потребовала от ХАМАС отдать сектор Газа

Правительство Палестины потребовало от движения ХАМАС полностью передать сектор Газа, как передает Арменпресс, об этом сообщается в заявлении, полученном в распоряжение РИА Новости.

"Совет министров требует от движения ХАМАС одномоментно передать сектор Газа", — говорится в заявлении.

Согласно документу, правительство готово взять ответственность за Газу, чтобы спасти ее от опасностей, которыми она окружена, и не дать Израилю возможности разделить Палестину.

ХАМАС последние десять лет правит в секторе Газа в условиях санкций, изоляции от внешнего мира, военных конфликтов и деградирующей социально-экономической ситуации. Оппоненты исламистов из движения ФАТХ контролируют Западный берег реки Иордан через институты Палестинской национальной администрации, пользующиеся международным признанием и поддержкой.