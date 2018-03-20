Азиатские индексы снизились - 20-03-18
ТОКИО, 20 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 марта на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.47% и составил 21380.97 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.21% и составил 1716.29 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.35% и составил 3290.64 пункта, а HANG SENG вырос на 0.11% и составил 31549.93 пункта.
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