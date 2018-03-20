Принц Гарри с невестой выбрали свадебный торт и кондитера

Принц Гарри и его невеста Меган Маркл выбрали кондитера, который должен будет испечь торт на их свадьбу. Выбор был сделан в пользу известного лондонского кондитера Клэр Птак, владеющей пекарней Violet на западе Лондона.

Они заказали у Клэр Птак лимонно-бузинный торт. Он будет украшен сливочным кремом и живыми цветами. В сообщении Кенсингтонского дворца говорится, что госпожа Птак испечет торт, который будет отличаться "ярким весенним вкусом". Свадьба принца Гарри и Меган Маркл запланирована на конец весны - на 19 мая, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Клэр Птак, выросшая в Калифорнии, в своей выпечке предпочитает использовать органические и сезонные ингредиенты.

В заявлении Кенсингтонского дворца говорится, что принц Гарри и Меган Маркл с нетерпением ждут момента, когда они смогут угостить своих гостей этим тортом.

Всего на свадьбу, которая состоится 19 мая, приглашено 2640 человек.