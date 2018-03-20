Турция не ограничится Африном: тюрколог прогнозирует турецкие военные операции в населенном армянами Камышлы

Военная операция «Оливковая ветвь», которую Турция проводит в Сирии, является неуважением к суверенной территориальной целостности Сирии, поскольку турецкие военные свободно вторглись на территорию САР и осуществляют военные операции под видом антитеррористической войны. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 20 марта сказал декан факультета востоковедения ЕГУ, тюрколог Рубен Мелконян.

«Шаги Эрдогана имеют внешние и внутренние компоненты. Внешним компонентом, конечно же, является увеличение своего влияния в регионе и представления себя в качестве важной региональной державы. Турция хочет показать, что в этом регионе проблемы не должны решаться государствами, находящимися на расстоянии тысяч километров, например, США, другими регионами, а, прежде всего, Турцией» , - сказал Рубен Мелконян.

Действия турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Турции накануне избирательной кампании 2019 года также преследуют цели пропаганды.

Говоря о географии военных операций Турции, тюрколог отметил, что Турция не будет ограничиваться сирийским Африном. Эрдоган заявил, что турецкая армия двинется в Камышлы, который в основном населен армянами.

«Камышлы- это населенный армянами район, и мы станем свидетелями конфронтации турецкой армии и армянской диаспоры, и, естественно, турецкая армия не будет заниматься гуманитарной деятельностью на этих территориях, но приступит к тем шагам, к которым уже привыкла. Хотя Турция отмечает, что создает буферную зону, это захват территории», - сказал Мелконян.