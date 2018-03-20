Стрельба произошла в школе в американском штате Мэриленд

В одной из школ города Грейт-Хиллс в американском штате Мэриленд произошла стрельба, как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник американский телеканал Fox News со ссылкой на заявление местной полиции.

По первоначальным данным, один человек погиб, несколько пострадали.

Территория школы блокирована полицией, ситуация находится под контролем.

Детали происшествия пока не сообщаются.