Девятый тур Турнира претендентов: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

На Турнире претендентов в Берлине начались партии девятого тура.

Как передает Арменпресс, армянский шахматист и действующий обладатель Кубка мира Левон Аронян играет с азербайджанцем Шахрияром Мамедъяровым.

Другие пары: Александр Грищук – Уэсли Со, Фабиано Каруана - Дин Лижэнь, Владимир Крамник - Сергей Карякин.

По итого 8-го тура лидером турнира с 5,5 очками является Каруана. Второе место занимает Мамедъяров с 5 очками. Грищук на третьем месте с 4,5 очками. Далее идет Лижэнь с 4 очками, Крамник, Карякин – по 3,5 очка, Аронян и Со – по 3 очка.

Состязания проходят в два этапа – 14 туров. У гроссмейстеров 4 дня отдыха. Победитель получит право состязаться с чемпионом мира Магнусом Карлсеном 9-28 ноября с.г. в Лондоне.