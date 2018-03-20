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Девятый тур Турнира претендентов: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ


На Турнире претендентов в Берлине начались партии девятого тура.

Как передает Арменпресс, армянский шахматист и действующий  обладатель Кубка мира Левон Аронян играет с азербайджанцем Шахрияром Мамедъяровым.

Другие пары: Александр Грищук – Уэсли Со, Фабиано Каруана - Дин Лижэнь, Владимир Крамник - Сергей Карякин.

По итого 8-го тура лидером турнира с 5,5 очками является Каруана. Второе место занимает Мамедъяров с 5 очками. Грищук на третьем месте с 4,5 очками. Далее идет Лижэнь с 4 очками, Крамник, Карякин – по 3,5 очка, Аронян и Со – по 3 очка.

Состязания проходят в два этапа – 14 туров. У гроссмейстеров 4 дня отдыха. Победитель получит право состязаться с чемпионом мира  Магнусом Карлсеном 9-28 ноября с.г. в Лондоне.




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