Южнокорейские поп-группы дадут два концерта для жителей Пхеньяна

Южнокорейские популярные музыкальные коллективы, выступающие в стиле K-Pop, дадут два концерта для жителей Пхеньяна в конце марта - начале апреля. Как сообщило во вторник Министерство объединения Южной Кореи, такая договоренность достигнута во вторник по итогам рабочей встречи представителей Юга и Севера в пограничном пункте Пханмунчжом, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Пхеньян в период с 31 марта по 3 апреля посетят 160 артистов. В составе труппы - певец Чо Ён Пхиль, девичья группа Red Velvet, бывшая участница группы "Сонё сидэ" Сохён", - отмечает ведомство.

Концерты состоятся в Восточнопхеньянском Большом театре, рассчитанном на 1,5 тыс. мест, и Дворце спорта имени Чхон Чжу Ёна, вмещающем 12 тыс. зрителей. Ранее северокорейский музыкальный ансамбль "Самчжиён" в составе 140 человек выступил на Юге в период проведения зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.





